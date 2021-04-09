Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook фиксируют пользователи из ряда стран 9 апреля, сообщает сайт Downdetector.

Жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, России, Новой Зеландии и других стран. Проблемы в Facebook в основном связаны с работой сайта (86%). В Instagram пользователи в большинстве случаев столкнулись с трудностями при загрузке фото и видео (59%).

Неполадки также наблюдаются в работе Facebook Messenger.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в США был зафиксирован сбой в функционировании ряда сервисов программной среды Microsoft 365.

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