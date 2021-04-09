Белфаст, Великобритания, , 01:12 — REGNUM Полиция Северной Ирландии применила водометы для разгона демонстрации в Белфасте, передает телеканал Sky News.

Сообщается, что протестовавшие начали закидывать полицейских петардами, в ответ на что правоохранители применили спецсредства для разгона демонстрантов. Также из-за уличных беспорядков возобновила свою работу Ассамблея Северной Ирландии, которая ранее уходила на праздничные каникулы. Парламент уже принял совместное заявление, призывающее прекратить насилие на улицах.

Напомним, уличные волнения проходят в Северной Ирландии в течение последней недели. В основном протестуют лоялисты, выступающие за более тесные связи с британскими властями. Недовольство юнионистов вызвал отказ прокуратуры возбуждать уголовное дело против членов республиканской партии «Шинн фейн» за нарушение карантинных ограничений. Также лоялисты недовольны условиями выхода Великобритании из состава Евросоюза.