Даллас, США, , 00:59 — REGNUM По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы, которою устроил неизвестный в городе Брайан в американском штат Техас. Об этом 8 апреля передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.

Стрельба произошла на заводе по производству мебели. Всех раненых доставили в больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что преступник остается на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля при стрельбе в городе Фредерик американского штата Мэриленд погибли трое человек.

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