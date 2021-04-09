Загреб, , 00:33 — REGNUM В Хорватии за минувшие сутки выявили 3217 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба хорватского управления гражданской обороны.

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Отмечается, что это рекордный показатель по заболеваемости с декабря 2020 года. За 8 апреля в стране взяли тесты на выявление COVID-19 у более чем 11 тыс. человек, из них 28% показали положительный результат. В связи с этим власти Хорватии предполагают, что страна находится в середине третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Важно понимать, что из 45 зараженных один умрет в ближайшие недели», — заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Хорватии решили оставить закрытыми школы в Загребе, а также в ряде других районов страны, еще на одну неделю, обучение будет проходить дистанционно.