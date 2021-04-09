9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о начале поисков запасов пресной воды на дне Азовского моря.

Светлана Рыбина, , 09:48 — REGNUM Заявление вице-премьер крымского правительства Евгения Кабанова о том, что одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 апреля в социальной сети Facebook.

Азовское море Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет для России не решаемых задач! Дело лишь во времени», — считает Гермоген Е.

Многие пользователи восприняли данную новость позитивно. Но нашлись и те, кто считает, что вопрос с нехваткой воды в Крыму решается слишком медленно и, возможно, стоит обсудить вопрос возвращения полагающейся по праву воды с территории Украины.

«Украина лишила Крым воды незаконно! Может пора вернуть её силой? Почему этот вопрос не решается? Может ещё трубопровод из Байкала проведём? Выход же очевиден!» — пишет Игнат И.

Некоторые комментаторы уверены, что идея поиска воды в Азовском море выглядит бесперспективно. Люди указали, что, по их мнению, единственный стоящий вариант заключается в опреснении морской воды.

«Бред, очевидно же, что единственный вариант — опреснители. Да, дорого, но энергию притащили, значит, можно строить, а не тратить деньги в пустую», — поделился своим мнением Игорь М.

Часть людей отметила, что в целом воды для Крыма хватает, но тот предел, который существует сейчас, недостаточен для промышленного роста региона.

«Для нужд населения в Крыму воды хватает вполне. Не хватает воды для промышленности, предприятий, военных баз и отдыхающих. Опреснители можно конечно поставить, для одного, ну двух городов, но стоимость воды будет дороже бензина. А кто же построит опреснители для всего Крыма?» — задаётся вопросом Вася П.

Алушта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Отдельные пользователи пришли к выводу, что вместо того, чтобы разведывать те или иные скважины стоило бы рассмотреть вариант прокладки трубопровода через Азовское море.

«Дешевле обойдется по дну Азовского моря построить трубопровод и пустить по нему воду из реки Дон», — считает Асаф Г.

Нашлись и те, кто напомнил, что причиной нехватки пресной воды в Крыму стала Украина, которая варварски перекрыла подачу воды на территорию полуострова.

«Россия справится с этой проблемой, а вот украинцам ганьба на весь мир. Тем более перед их родными, живущими в Крыму», — отметил Валерий М.

Напомним, 8 апреля вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил РИА Новости, что одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды.