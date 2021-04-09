Осло, , 01:02 — REGNUM Согласно недавнему отчету Норвежского института общественного здравоохранения, около 3% населения Норвегии имеют антитела к COVID-19. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Исследование является третьим в своем роде и основано на выборке почти 2 000 образцов анализа крови, которые собирались с начала января 2021 года. При проведении замера были использованы данные из 17 лабораторий, расположенных по всей территории Норвегии.

«Результаты показывают, что число инфицированных может быть намного выше, чем это обнаруживается при регулярном проведении тестов, несмотря на тот факт, что мы проводим обширное тестирование по всей стране», — говорится в пресс-релизе главного исследователя Норвежского института общественного здравоохранения Олафа Хунне.