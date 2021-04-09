Хельсинки, , 01:03 — REGNUM 8 апреля правительство Финляндии направила оппозиционным партиям свой план относительно снятия карантинных ограничений. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно документу правительства, в апреле начальные школы вернутся к очному формату проведения занятий, а ресторанам будет разрешено открыться.

В мае свои двери откроют библиотеки и музеи, а в июне правительство ожидает, что будет разрешено проведение групповых занятий на свежем воздухе для взрослых граждан. Помимо этого, планируется, что в июне будут продлены часы работы ресторанов.

Власти также пообещали представить образец сертификата вакцинации к концу лета.