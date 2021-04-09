Осло, , 02:33 — REGNUM Правительство Норвегии намерено снимать ограничения по коронавирусу в четыре этапа с перерывом не менее трех недель. Однако фиксированных дат послабления ограничительных мер власти не предусмотрели. Об этом 8 апреля в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, сообщает шведское новостное агентство SVT Nyheter.

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Вместо четкого графика правительство представило ряд критериев для перехода от одного этапа послаблений к другому. Главными параметрами являются нагрузка на систему здравоохранения и количество вакцинированных.

«Безусловно, многие думают, что все это тянется слишком медленно. Но мы все с нетерпением жаждем возврату к обычной жизни», — заявила премьер-министр Сульберг.

Ожидается, что последние ограничения будут сняты к концу июня.

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