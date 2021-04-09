Стокгольм, , 03:22 — REGNUM В соответствии с новыми правилами вакцинации в лене Уппсала, лицам, переболевшим COVID-19, будет предлагаться только одна доза вакцины, а не две. Ожидается, что у данной категории граждан формируется сильный иммунитет после болезни. Решение региональных властей Уппсалы в эфире телеканала SVT прокомментировал профессор клинической вирусологии Каролинского института Али Миразими.

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«Каждый регион должен трижды подумать, прежде чем принять это решение. Речь идет о том, каким количеством доз этот регион обладает и насколько широко распространена инфекция в регионе», — заявил профессор Миразими.

Согласно решению депздрава Уппсалы, одна дозы вакцины переболевшим в итоге дает такую же надежную защиту от коронавируса, как и две дозы ранее не инфицированным людям.

«Это всего лишь метод, и теоретически он должен работать, но насколько это хорошая стратегия, мы пока не знаем. Это такая дилемма, когда у вас малое количество доз, которых должно хватить на большое количество людей. Некоторые исследования показывают, что те, кто болел и имеет антитела, а затем вакцинируются одной дозой, получают значительное количество антител к ковиду, как если бы вы они получили две дозы», — объяснил Миразими.

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