Стокгольм, , 02:37 — REGNUM 8 апреля Агентство общественного здравоохранения Швеции обнародовало официальное решение о продлении действующих ограничений по коронавирусу, затрагивающих порядок работы магазинов и ресторанов. Ограничения продлятся до 2 мая. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Мы по-прежнему находимся в напряженной ситуации», — заявил в ходе пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Решение означает, что рестораны, бары и кафе должны оставаться закрытыми с 20:30 до 05:00. Требование по сохранению предельного числа посетителей магазинов, торговых центров и галерей сохраняется.

«Как раз туда надо ходить по одному, а не всей компанией», — отметил Тегнелл.