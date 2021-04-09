Уппсала, Швеция, , 02:48 — REGNUM Лица, которые проживают в лене Уппсала и которые ранее заболели COVID-19, смогут привиться в ближайшие месяцы. Вместо этого им придется ждать как минимум шесть месяцев. Более того, по прошествии полугода им будет предложена только одна доза вакцины. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Тем, у кого был положительный результат на COVID-19, вакцина предоставляется только по прошествии 6 месяцев после положительного результата теста, и они получат только одну дозу вакцины», — заявил в ходе пресс-конференции директор регионального депздрава Микаэль Келер.

В ходе пресс-конференции журналистам также сообщили о росте уровня распространения коронавирусной инфекции в регионе. Жителей лена еще раз призвали следовать рекомендациям властей.

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