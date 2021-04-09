Стокгольм, , 02:41 — REGNUM 8 апреля 73-летний министр Швеции по делам Евросоюза Ханс Дальгрен вакцинировался от COVID-19. Таким образом, Дальгрен стал первым членом правительства Швеции, который привился от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Когда 8 апреля в лене Стокгольм началась вакцинации людей в возрасте от 70 лет, Дальгрен был одним из тех, кому удалось зарезервировать место в графике в одном из крупнейших выставочных центров Стокгольма Älvsjömässan и поставить себе прививку.

«Все хорошо. Если честно, я с нетерпением ждал этого дня», — признался министр в интервью телеканалу SVT.

Отмечается, что с момента начала пандемии Дальгрен в основном работал из дома.