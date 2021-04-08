Москва, , 23:58 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 8 апреля выявлено более 400 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 429 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один из них находится в настоящее время находится в состоянии средней тяжести, у всех остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 27 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 32 482 человек.

Минобороны также приводит данные о ходе добровольной вакцинации в Вооружённых силах, согласно которым прививки первым компонентом вакины «Спутник V» получили уже более 456 тысяч военнослужащих.