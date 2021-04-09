Париж, , 00:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс во ходе посещения вакцинационного центра в городе Ножан-сюр-Марн недалеко от Парижа призвал врачей убеждать их пациентов вакцинироваться препаратом AstraZeneca.

В центре вакцинации премьер-министр Жан Кастекс пообщался с врачами насчет вакцины AstraZeneca, от вакцинации которой французы отказываются из-за «очень редких» побочных эффектов в виде тромбоза, приводящего к смертельным исходам.

Жан Кастекс «Вы находитесь в лучшем положении, чтобы преодолеть нежелание своих пациентов [прививаться вакциной AstraZeneca], объяснить им и убедить их».

Один из врачей ответил «мы так и делаем», обосновав свою позицию по использованию AstraZeneca тем, что количество случаев тромбоза после инъекции по сравнению с общей численностью населения было ничтожно мало.

Ранее Жан Кастекс сам привился вакциной AstraZeneca, «чтобы показать, что мы можем доверять ей».

Напомним, во Франции зафиксировано несколько случаев смерти после вакцинации первой дозой AstraZeneca. Родственники скончавшихся заявляют, у тех не было хронических заболеваний перед вакцинацией, и уже подают в суд за «непредумышленное убийство». На севере страны граждане стали массово отказываться от вакцинации AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало, что образование тромбов является «очень редким» побочным эффектом от применения вакцины AstraZeneca.

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