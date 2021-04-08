Санкт-Петербург, , 23:57 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в четвертом матче серии финала Западной конференции. Счет в серии — 3:1 в пользу московской команды.

«Хороший матч с нашей стороны. Полная самоотдача, много блокированных бросков. Цельная игра получилась.

В плане тактики намного лучше сыграли, более надежно. И в атаке неплохо, были хорошие моменты. Ребята заслужили эту победу», — приводит слова главного тренера пресс-служба СКА.