Неаполь, Италия, , 23:53 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, портал Foot Mercato подтвердил информацию о том, что полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко покинет клуб в межсезонье.

По данным источника, неаполитанский клуб не будет выкупать права на французского футболиста у «Челси». Бакайоко вернется в расположение лондонской команды летом. Контракт с «Челси» рассчитан до 2022 года.

Сообщается, что «Челси» предложил кандидатуру Бакайоко «ПСЖ» и «Лиону», которые интересовались игроком в прошлое летнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету французу один гол в 24 матчах.