Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Эксперты подтвердили подлинность конфиденциальных данных, хранящихся на ноутбуках сына президента США Хантера Байдена, сообщает 8 апреля Daily Mail.

Отмечается, что хранящаяся на компьютерах информация может стать свидетельством причастности сына американского президента к криминальной деятельности, связанной с наркотиками и проституцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компьютеры Байдена-младшего содержали изображения и видео, в которых он употреблял наркотики. На компьютерах хранились материалы сексуального характера с участием девушек, которых при просмотре роликов можно заподозрить в проституции.

Кроме того, секретные деловые документы и личная контактная информация ряда высокопоставленных бизнесменов и политиков, включая президента Джо Байдена, оказались фактически в открытом доступе.