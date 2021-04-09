9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили приезд президента Украины на линию соприкосновения в Донбассе.

Тимур Кондратьев, , 09:25 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского приехать на передовые позиции украинских военных в Донбассе вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Солдат неудачи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Народ, голосовавший за Зеленского, даже и не думал, что тот решится пойти войной против своего народа», — пишет Виталий Ч.

Многие люди уверены, что Зеленский обязан прекратить эту братоубийственную войну, но он делает всё, чтобы кровавая вражда не прекращалась ни на день. Некоторые предположили, что приезд главы государства на передовую может закончиться трагедией.

«Вот зачем лидер страны выезжает на линию военных действий? От своей дури или его хотят сделать очередной жертвой? Там ведь стреляют всё-таки», — отметила Людмила Г.

Часть выразила надежду, что в голове Зеленского всё ещё томится зерно благоразумия и он не решится отдать преступный приказ о начале крупномасштабных боевых действий. Люди предупредили главу Украины, что в обратном случае его ждёт предательство всех его западных союзников.

«Я думаю, Зеленский — не последний дурак, чтобы начать заведомо проигрышную войну. Американцы по-любому их кинут, а недружественная Польша и Венгрия отожмут себе западные территории Украины», — предположил Алан К.

Ряд граждан предположил, что если оставить Зеленского на определённое время на линии соприкосновения, то он сможет понять, насколько страшна на самом деле война.

«Не выпускайте его обратно, пусть вместе с ребятами на передовой сидит. Через месяц, может, поумнеет. А если нет, то флаг в руки и вперед. Мир нужен, а не война в угоду США», — написала Светлана Г.

В окопе President.gov.ua

Тем временем, сообщают люди, ситуация накаляется всё сильнее, и Украина принимает в этом накале непосредственное участие.

«Кому интересно, почитайте отчёты независимых европейских ОБСЕ об обстрелах между непризнанными республиками и Украиной за последние 3 дня. С украинской стороны не стесняются, прям нагнетают активно. Американцы толкают вас на эту бойню против более подготовленного противника. Не нужно. Это заведомо проигрышная история для обеих сторон», — считает Алексей С.

В большинстве своём граждане считают, что действия украинской стороны являются преступными и Киеву необходимо отказаться от агрессивной политики. Граждане уверены, что всё дело в несамостоятельности украинского правительства, которому, в результате государственного переворота, Запад раздаёт указания.

«Украина — яркий пример, что происходит со страной, когда там власть неконституционными методами меняется, а именно в результате госпереворота», — пишет Леонид П.

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовые позиции украинских военных в Донбассе.