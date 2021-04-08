Мурманск, 8 апреля 2021, 23:45 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил одну из школ. На встрече с главой региона учеников пятого класса ждал сюрприз — видеообращение рэпера Давы.
Губернатор предложение поддержал. Чтобы принять участие во флешмобе, нужно разместить видео танцев, спортивных упражнений и любой активной деятельности в Тик-Токе с хештегом #насеверезож.
«Я пока Тик-Ток заводить не собираюсь, но с удовольствием буду наблюдать за акцией! Присоединяйтесь!», — написал в соцсетях Андрей Чибис.