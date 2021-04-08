Лондон, , 23:41 — REGNUM В сеть выложили скриншоты из будущей игры Diablo 2: Resurrected, на которых показаны настройки графики. Изображения были опубликованы 8 апреля на сайте журнала PC Gamer.

Примечательным является то, что разработчики добавили в игру два режима: с улучшенной современной графикой и старой графикой оригинальной игры. Первый режим позволяет менять разрешение в широких пределах и включать функцию динамического масштабирования. Кроме того, в нём присутствуют несколько новых опций.

Автор статьи сообщил, что при разрешении 1440p и максимальных настройках графики видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 Super выдаёт от 90 до 100 FPS (кадров в секунду). В случае включения «старого» режима, показатель возрастает до 200 FPS.

https://twitter.com/pcgamer/status/1380231112581128192

Ранее ИА REGNUM сообщило, что участники программы тестирования Diablo II: Resurrected смогут пройти два акта. Тестовая версия будет доступна им до 12 апреля 2021 года.

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