Вашингтон, 8 апреля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В Пентагоне не стали подтверждать планы отправки кораблей ВМС США в Чёрное море, о которых ранее сообщал телеканал CNN.

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«Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться», — цитирует агентство ТАСС ответ пресс-службы Европейского командования ВС США на просьбу подтвердить или прокомментировать это сообщение американских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Чёрное море для поддержки Украины во время «усиленного военного присутствия России на восточной границе».

Телеканал отмечал, что такое развёртывание кораблей в этом регионе может быть «особым сигналом для Москвы».