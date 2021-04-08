Париж, , 23:30 — REGNUM Во Франции 10 миллионов человек получили первую инъекцию вакцины от COVID-19, об этом 8 апреля сообщил премьер-министр Жан Кастекс во время посещения вакцинационного центра в городе Ножан-сюр-Марн.

Жан Кастекс (сс) Florian DAVID

Как сообщил премьер-министр, страна «только что пересекла черту в 10 миллионов человек, которые получили первую вакцину, то есть мы на неделю впереди цели, которую я установил. Это очень хорошая производительность, Франция много вакцинирует».

«И это все благодаря … тем, кто находится 7 дней в неделю на своем посту, служа великому национальному делу под названием вакцинация, которая позволит нам выбраться из этого кризиса».

Жан Кастекс «Сейчас мы поставили перед собой цель в 20 миллионов человек, и я не сомневаюсь, что с этой общей мобилизацией мы ее достигнем».

По заявлению Кастекса, к середине мая первую дозу получат 20 млн человек, а к середине июня — 30 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Жан Кастекс обещал перевыполнить план вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции в доме престарелых у нескольких вакцинированных выявили COVID-19