Москва, , 23:29 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, «Матч ТВ» сообщил об интересе к полузащитнику «Фрайбурга» Гусу Тилу, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», со стороны голландского «Фейеноорда».

По данным источника, 23-летний хавбек попал в список трансферных интересов команды из Роттердама. Однако сам игрок не думал о продолжении карьеры в Голландии, его устраивают нынешние условия. До конца текущего сезона он играет в «Фрайбурге» после чего у него действует контракт со «Спартаком» до лета 2023 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Тил принял участие в пяти матчах и не успел отметиться результативными действиями.