Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Администрация Байдена сфокусировалась на решении проблемы дефицита полупроводниковой продукции, которая используется в разнообразных приборах, начиная от компьютеров и заканчивая машинами. Об этом 8 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан иглава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз проведут встречу по поводу этой проблемы на следующей неделе.

Напомним, на этой неделе автопроизводители Ford и General Motors еще раз указали на то, какой урон им принес мировой дефицит полупроводниковых компонентов. Отмечается, что по этой причине объёмы их производства сократились на 1,28 млн машин по итогам текущего года.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в начале 2021 года крупнейшие мировые автомобилестроительные компании столкнулись с дефицитом полупроводниковых устройств. Из-за этого многие производители были вынуждены приостановить часть линий и снизить объёмы выпуска автомобилей.