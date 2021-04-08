Минск, , 23:30 — REGNUM Основатель лейбла Kaufman Александр Розниченко рассказал о последних месяцах работы с исполнителем Тимой Белорусских. Интервью с Розниченко было опубликовано 8 апреля изданием Meduza.

По данным СМИ, в 2020 году певец объявил о том, что хочет уйти и продолжить строить карьеру самостоятельно, оставив свой псевдоним. «Тима Белорусских хочет остаться Тимой Белорусских. Но, на наш взгляд, это неправильно, потому что Тима Белорусских — это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю», — объясняет продюсер.

Ранее Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) арестовали за незаконный оборот наркотиков. В конце марта 2021 года певец признал вину.

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