Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Администрация магазина PlayStation Store объявила о начале весенней распродажи. Информация была опубликована 8 апреля на сайте сервиса.

Владельцы консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 получили возможность приобрести со скидкой многие игры класса AAA (проекты топ-уровня). В список распродажи, в частности, попали Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Grand Theft Auto V: Premium Edition, Red Dead Redemption 2, вторая часть The Last of Us и другие популярные игры. К сожалению, Sony пока решила не продавать со скидкой ремейк Demon's Souls и Spider-Man: Miles Morales.

Стоит отметить, что PlayStation пообещала в ближайшее время расширить список распродажных игр. Ранее ИА REGNUM сообщило, что о старте весенней распродажи также объявила компания Nintendo.

Читайте ранее в этом сюжете: В сервисе Google Stadia появятся ещё десять необычных игр — видео