Приштина, , 23:18 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 8 апреля провела встречу с послом Нидерландов в крае Карин Лоббезу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Лоббезу заявила, что в период пандемии COVID-19 приоритетное значение имеет обеспечение поставок вакцины от COVID-19, а не диалог с Сербией, на котором так настаивают в США и Евросоюзе.

Стороны заявили о готовности к углублению двустороннего сотрудничества. При этом Османи подчеркнула, что власти Косово предприняли меры для сокращения числа носителей коронавируса в крае и смягчения экономических последствий пандемии.

Глава Косово выразила надежду на то, что западные партнеры не оставят Косово в одиночестве перед необходимостью обеспечения поставок вакцины. Частично признанная республика стала последней среди шести признаваемых Евросоюзом стран Западных Балкан, получивших вакцины от COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово обсудила поставки вакцины от COVID-19 со словенским коллегой