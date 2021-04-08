Екатеринбург, , 23:12 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пришёл на пресс-конференцию в часах за полмиллиона рублей. На эту деталь обратили внимание некоторые журналисты.

Как передаёт «КП-Урал», глава города решил надеть перед общением с прессой дорогой аксессуар.

«Видно, что мэр встретился с прессой в часах Ulysse Nardin Chronometer Torpilleur. Стоимость такого аксессуара равняется 545 тысячам рублей», — сообщает издание.

Часы изготовлены в Швейцарии, уточнили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция Орлова прошла 8 апреля 2021 года.

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