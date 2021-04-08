Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн провели телефонный разговор 8 апреля, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Во время беседы Блинкен еще раз подтвердил приверженность США к стратегическому партнерству с Иорданией, а также высоко оценил твердую лидерскую позицию короля в вопросах распространения мира и стабильности на Среднем Востоке.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты глубоко ценят прочное сотрудничество и давнюю дружбу с Иорданией.

Напомним, ранее арабские СМИ сообщили, что в Иордании власти предотвратили заговор против короля Абдаллы II. Были арестован член королевской семьи — Шериф Хасан бен Заид, а также бывший советник короля Иордании Абдаллы II, экс-министр финансов Бассам Авадалла.