Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть трейлер фильма «Женщина в окне». Ролик был опубликован 8 апреля на YouTube-канале компании.

В основу детективного триллера ляжет одноимённый роман писателя А. Дж. Финна (Дэниел Мэллори). Главную роль в нём исполнит Эми Адамс («Афера по-американски», «Большие глаза», «Лига справедливости»).

Актриса сыграет женщину по имени Анна Фокс, страдающую агорафобией (боязнь открытого пространства), которая постоянно наблюдает из окна за жизнью соседей. В какой-то момент Анна становится свидетелем преступления.

Пока Netflix не назвала дату премьеры фильма. Продюсеры картины изначально хотели выпустить «Женщину в окне» в кинопрокат в октябре 2019 года, однако релиз был отложен из-за провальных тестовых просмотров. В августе 2020 года СМИ сообщили, что Netflix приобрёл права на эксклюзивный показ картины.

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