Приштина, Сербия, 8 апреля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 апреля провел встречу с послом Швейцарии в Приштине Томасом Колли.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Колли поздравил Курти с результатами, одержанными его партией «Движение за самоопределение» на парламентских выборах и успешным завершением формирования государственных институтов.

Посол заявил, что Швейцария продолжит поддерживать Косово в сферах экономического развития, инвестиций и торговли.

Косовский премьер-министр в ответ поблагодарил посла за поздравления и подчеркнул важность косовской диаспоры в Швейцарии для развития двусторонних связей. Также Курти отметил ту роль, которую Швейцария сыграла в обеспечении поставки в Косово вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX.