Приштина, , 23:11 — REGNUM Вечером 8 апреля, в Международный день цыган, президент Косово Вьоса Османи провела встречу с представителями представителями цыганского сообщества.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнула, что обращаться к правам и потребностям этого этнического меньшинства следует не только в подобные дни, однако именно они помогают оценить проведенную за год работу в этом направлении и определить дальнейшие направления работы.

Османи подчеркнула, что администрация президента всегда готова выслушать представителей цыган.

Добавим, что проживающие в Западной Европе цыгане называют себя «рома».

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