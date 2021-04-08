8 апреля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Первый американский истребитель пятого поколения F-35A передан ВВС Дании, сообщает 8 апреля пресс-служба военного ведомства.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A

Выкатка и официальная передача истребителя состоялась 7 апреля на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас, но, тем не менее, этот самолет не отправится в Данию, а останется в США.

Первый датский F-35, также как и следующие пять машин этого типа, будет эксплуатироваться на авиабазе «Льюк» в Аризоне и использоваться для обучения летчиков ВВС Дании.

Всего до 2026 года Дания должна получить 27 истребителей F-35A, для которых создается специальная инфраструктура на авиабазе «Скридструп». До состояния полной боевой готовности F-35 ВВС Дании должны быть доведены в 2027 году.

В ВВС Дании новые F-35 должны заменить истребители F-16, которые к 2024 году должны быть выведены из эксплуатации.