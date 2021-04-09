Москва, , 08:00 — REGNUM Самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии — сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий. Cотрудники требуются отелям, ресторанам, кейтерингу и бьюти-сегмент. На втором месте по популярности в найме находится строительная индустрия и сфера ЖКХ, где доступно свыше 49 тысяч вакансий. Об этом ИА REGNUM заявили в департаменте социальной защиты Москвы со ссылкой на экспертов центра «Моя работа».

«В начале апреля 2021 года в совместном банке службы занятости и сервисов HeadHunter и Super Job соискателям предлагается свыше 340 тысяч вакансий. Для сравнения, в начале апреля прошлого года количество вакансий составляло свыше 120 тысяч, а в декабре 2020 — 253 тысячи. Набор сотрудников вырос, а уровень конкуренции среди соискателей изменился. Вырос спрос и на самозанятость как у работодателей, так и у москвичей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

За последний год бизнес перенастроился на автоматизацию процессов и цифровизацию сервисов. В связи с этим, стали еще более востребованы специалисты IT-направления, спрос на них превышает предложения почти в 22 раза. В базе службы занятости для соискателей сейчас доступно более 47 тысяч таких позиций. К самым популярным вакансиям этой сферы относятся менеджеры по работе с интернет-трафиком, специалисты по информационным технологиям, программисты, инженеры по внедрению новых технологий и другие.

Высоко ценятся и профессионалы узкой направленности, которые в том числе обладают цифровыми навыками. Такой запрос особенно актуален на тех позициях, которые предполагают работу, связанную с диджитал-индустрией; к ним относятся маркетологи, дизайнеры, SMM-менеджеры. Сокращая издержки на аренду, владельцы бизнеса все чаще переходят на работу в «дистанте», что предполагает высокий уровень цифровой грамотности сотрудников.

Количество вакансий для людей без опыта работы и специальной подготовки сегодня превышает 10 тысяч. Именно столько сотрудников требуется на позиции грузчиков, дворников, уборщиков, подсобных рабочих, и других людей без специальных навыков. К вакансиям, пользующимся высоким спросом в последнее время, относится должность курьера — в базе службы занятости свободны 23 тысячи позиций. Количество открытых вакансий для менеджеров онлайн-магазинов и операторов контакт-центров превышает 3 тысячи. На должность водителей требуется более 17 тысяч человек.

Стоит добавить, что компании заинтересованы в том, чтобы нанимать на работу самозанятых. Дело в особом налоговом обложении — налоге на профессиональный доход. Для самозанятых он составляет от 4% до 6%, вместо 13%, который работодатель платит ежемесячно за каждого своего сотрудника. Кроме того, эта форма трудовых отношений подходит работодателю в тех случаях, когда ему требуются сотрудники на проектную или временную работу.