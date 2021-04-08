Москва, , 22:55 — REGNUM Для скорейшего выхода из пандемии коронавируса необходимо деполитизировать процесс признания вакцин в мире. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе видеоконференции глав финансовых ведомств стран G20.

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«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — приводит его слова пресс-служба Минфина России.

В ходе своего выступления Силуанов подчеркнул, что принимаемые в рамках G20 антикризисные меры не должны создавать новых рисков для мировой экономики. Он также отметил, что в дальнейшем необходимо сделать акцент на стратегиях выхода из стимулирующих мер по мере ослабления пандемии.

Сообщается, что все участники встречи также единогласно заявляли о необходимости ускорения вакцинации населения и улучшения доступа к вакцинам.

Напомним, ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с многочисленными нарушениями контракта и организованной в стране «кампанией по дезинформации» вокруг российского препарата.

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