Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, петербургский СКА принял на своем льду столичный ЦСКА в рамках четвертого матча финала плей-офф Западной конференции. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет встречи был открыт на шестой минуте матча, шайбу забросил Линден Вей с передач Мальте Стремвалля и Василия Подколзина.

В начале второго периода преимущество «армейцы с берегов Невы» увеличил нападающий Мальте Стремвалль, в роли ассистента снова отличился Василий Подколзин.

На 44-й минуте нападающий ЦСКА Максим Шалунов сократил отставание своей команды до минимума, но это не помогло московской команде перенять инициативу. Под занавес матча итоговый счет установил Василий Подколзин, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

Таким образом, питерский клуб сумел сократить свое отставание от «армейцев». Счет в серии стал 3:1 в пользу ЦСКА.