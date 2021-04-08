Приштина, , 23:06 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 8 апреля провела телефонный разговор с президентом Словении Борутом Пахором.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе разговора политики подчеркнули важность двусторонних взаимоотношений и подчеркнули готовность к их дальнейшему продвижению в сфере экономики и здравоохранения.

Османи поблагодарила словенского коллегу за поддержку и обсудила с ним сотрудничество в деле обеспечения поставок вакцины от COVID-19 и обмен опытом в деле борьбы с вирусом.

Президент Пахор пригласил Османи на саммит в рамках процесса Брдо-Бриони, получив в ответ приглашение нанести официальный визит в Приштину.

«Процесс Брдо-Бриони» родился в 2013 году из предложения Хорватии и Словении создать ежегодный форум лидеров стран юго-восточной Европы.

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