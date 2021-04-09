Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Лидеры Сената США готовят законопроект, который поможет справиться с дефицитом полупроводниковой продукции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

На этой неделе автопроизводители Ford и General Motors еще раз указали на то, какой урон им принес мировой дефицит полупроводниковых компонентов. Отмечается, что по этой причине объёмы их производства сократились на 1,28 млн машин по итогам текущего года.

В связи с этим, политики настаивают на выделении средств, которые помогут наладить американским компаниям производство полупроводниковых чипов.

Напомним, в настоящее время тайваньская компания TSMC и другие азиатские компании производят чипы для ведущих американских компаний, включая Apple, Qualcomm и Nvidia. Однако политики США пытаются наладить производство в своей стране. Ранее двухпартийная группа сенаторов США представила на обсуждение законопроект о выделении государственной помощи американским производителям полупроводниковых устройств в размере около $22,8 млрд.