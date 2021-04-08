Москва, , 23:29 — REGNUM Российская певица Лариса Долина раскритиковала TikTok-блогера Валю Карнавал во время шоу «Музыкалити». Выпуск был опубликован на YouTube-канале Gazgolder 8 апреля.

В рамках шоу, ведущим которого является Максим Галкин, приглашённые гости разных поколений оценивают современную музыку. В течение всего выпуска Долина хотела уйти: «Все это мне неинтересно. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке… Она еще и претендует на то, чтобы стать звездой, не попадая ни в одну ноту, да еще и спорит!» — негодовала певица.

Зрители шоу встали на сторону Вали Карнавал, отметив её сдержанность.

«Так страшно стало смотреть, вот честное слово, спасибо Вале за стойкость и терпеливость. Спокойно терпела и принимала нападки Долиной, хотя видно, что ей было до жути неприятно», — прокомментировала Korystova Varvara.

«Валя вела себя культурнее, чем Лариса», — считает Анастасия Александровна.

«Долина — это тот самый препод в универе, у которого пара в субботу в 8 утра», — пошутил пользователь Евпатий Нормас.

ИА REGNUM напоминает, что Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) — российский TikTok-блогер, в 2020 году выпустила несколько синглов. Она состоит в отношениях с рэпером Егором Кридом.

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