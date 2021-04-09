9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова представителя администрации президента, который заявил, что Россия может оказать помощь Донбассу, если будет вынуждена.

Артур Савин, , 10:01 — REGNUM Заявление замглавы администрации президента Дмитрия Козака о том, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

»Начинается, блин! Может — не может. Ну, вы заявите твёрдо: если Зеленский начнёт наступление, то Россия однозначно не останется в стороне. А то юлят, опасаются, как бы санкций не огрести. Всё равно накинут, не за это, так за другое», — пишет Сергей З.

Многие пользователи посчитали, что высказывание Козака носит неоднозначную позицию, согласно которой Россия лишь может встать на защиту. Граждане уверены, что ситуация в Донбассе требует жёсткой и однозначной позиции российского руководства.

«Давно бы уже Россия ввела в ДНР свои войска и не оправдывалась бы. Какая разница, за что санкции получать? За скрипачей, за выборы в США или за другие глупости. Придумают что-нибудь ещё», — предположил Леонид П.

Отдельные люди считают, что власти России даже в самый тяжёлый час не решаться реально помочь жителям Донбасса. Граждане опасаются, что всё может ограничиться лишь дипломатическими протестами.

«Мне кажется, что если Украина нападёт на Донбасс и будет уничтожать его физически, то Россия в ответ лишь выразит справедливое негодование в ООН», — считает Саша Р.

Некоторые комментаторы оказались напуганы даже подобной риторикой представителя администрации президента. Люди уверены, что если Россия применит силу для защиты жителей Донбасса за пределами своей границы, то могут произойти столкновения уже не с войсками Украины, а с подразделениями НАТО.

«Так и Третья мировая может начаться. Санкций точно больше станет. Донбасс надо защищать военной помощью, но без ввода своих войск», — поделилась своим мнением Анастасия О.

Бойцы армии ДНР © СВ ДНР

Часть людей уверена, что Российской Федерации необходимо заранее ввести свои войска на территорию Донбасса, чтобы у горячих голов в Киеве отпало любое желание убивать граждан ДНР и ЛНР.

«Сейчас надо вводить, до открытых боевых действий, чтобы боялись сунуться. Или всё думают, под каким предлогом это сделать? Какая разница?! В это время дети гибнут!» — написал Раиль Х.

Ряд комментаторов указал, что в любом случае нападение Украины на Донбасс приведёт к полному разгрому киевского агрессора в самом его логове.

«Если Украина нападёт, то это будет конец бандеровскому режиму в Киеве», — считает Борис В.

Напомним, 8 апреля замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил на пресс-конференции, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.