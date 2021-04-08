Архангельск, , 22:42 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от COVID-19 завершили 36 969 человек. Первым компонентом вакцины привились более 52 тысяч северян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«5 100 доз вакцины поступило в воскресенье, 4 апреля. 8 апреля еще 1 800 доз, завтра ожидаем прибытия ориентировочно еще трех тысяч доз вакцины», — сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Русинова.

Общая задача, по словам замминистра, — привить 60% населения. Для Архангельской области это 519 тысяч человек. На территории области сегодня отрыто 83 пункта вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 81 носителя коронавируса.