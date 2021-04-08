Лос-Анджелес, США, , 22:41 — REGNUM Даниэль Харрис призналась, что очень хочет вернуться к роли Дэриан Хэлленбек в сиквеле «Последнего бойскаута». Об этом 8 апреля сообщил портал Comicbook.

Актриса отметила, что она вообще была бы не против вернуться ко всем своим прошлым ролям. «Все они были потрясающими, веселыми, супер веселыми», — сказала Харрис. Она добавила, что также очень хотела бы сняться в новых картинах франшизы «Хэллоуин» и продолжении сериала «Розанна».

Напомним, Даниэль Харрис получила от поклонников прозвище «Королева крика» за актёрскую работу в различных фильмах ужасов. Кроме «Последнего бойскаута» она также снялась в таких картинах, как «Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса», «Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса», «Хэллоуин» (2007), «Хэллоуин 2» (2009) и других.

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