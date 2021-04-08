Луганск, , 22:38 — REGNUM Район села Нижнее Лозовое (ЛНР) обстреляли украинские боевики из миномётов калибра 120 мм, сообщили 8 апреля в пресс-службе управления Народном милиции республики.

Кроме того, сегодня, 8 апреля, ВСУ обстреляли район села Калиновка (ЛНР) из автоматического станкового гранатомёта. С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в ЛНР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, ВСУ атаковали в ЛНР район села Логвиново из миномёта калибра 120 мм.

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