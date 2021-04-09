9 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 09:00 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он назвал США и их союзников ненадёжными партнёрами, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ветвь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Это было и так понятно. Всегда так было. В лицо сначала улыбаются, а потом санкции вводят», — отметила Екатерина А.

Многие пользователи считают, что граждане России в большинстве своём солидарны с мнением главы российского МИД. Люди уверены, что партнёры из США никудышные, они лишь готовы грабить, но слово держать не способны.

«Они как шакалы, чуть слабину почувствуют, сразу начинают рвать. Поражаюсь терпению наших властей. Но пора бы и зубы свои показать!» — пишет Галина К.

Некоторые комментаторы обрадовались тому, что руководство России, хоть и в мягкой форме, тем не менее начало придавать Соединённым Штатам более соответствующие реальности характеристики, нежели было ранее.

«Ну, слава Богу! Наконец-то стали озвучивать правду и говорить прямо, как оно на самом деле есть. Хватит с ними либеральничать!» — считает Татьяна К.

Часть людей уверены, что Вашингтон не является никаким партнёром Российской Федерации, а наоборот, несёт ей гигантскую угрозу. Поэтому, считают пользователи, России следует дистанцироваться от США.

«Они не просто ненадёжные, они в любой момент готовы предать, подвести, нарушить договорённости и данное слово. Это США демонстрируют всегда и всем! Более вероломных и неадекватных «партнёров» надо ещё поискать! Да и нужны ли такие партнёры России? Они творят и вытворяют всё, что взбредёт в их больные головы! От людей неадекватных и преступных по своей глубинной сути нужно дистанцироваться и обеспечить себе полную автономию!» — написала Лариса Д.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные пользователи указали на то, что США не понимают дипломатический язык, а воспринимают лишь силу, которой, к примеру, Китаю не занимать. Поэтому Вашингтон не позволяет себе вести себя с Пекином так же, как с Москвой.

«Америка, я так понимаю, считается только с Китаем, потому что он реально силён. И станет ещё сильнее, но при этом до поры до времени будет знать своё место и никуда не будет лезть», — поделился своим мнением Витя О.

Нашлись и те, кто напомнил, что в российской элите до сих пор сильна ориентированность на Запад, что ведёт с страну к обрыву.

«Партнёрство ненадёжное», а денежки из страны текут именно туда. Да и дети там учатся. Живут, не жалуются», — пишет Сергей Щ.

Напомним, 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, что считает США и их союзников ненадёжными партнёрами.