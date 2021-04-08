Прощай, оружие? Байден заявил о «позорной» «эпидемии насилия» в США
Вашингтон, 8 апреля, 2021, 22:32 — ИА Регнум. США захлестнула «эпидемия» вооруженного насилия, заявил 8 апреля президент США Джо Байден.
Заявление об этом Байден сделал на фоне предложения мер по ужесточению контроля над распространением оружия.
«Насилие с применением оружия в этой стране — это эпидемия и позор перед лицом всего мира», — сказал Байден.
«Хватит!» — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом анонсировал инициативы по контролю за торговлей огнестрельным оружием.
В частности, предлагается усилить контроль за оборотом свободно продающихся наборов для самостоятельной сборки или модификации оружия, не попадающих в базы данных полиции.
Кроме того, рекомендуется принять закон, позволяющий суду ограничивать доступ родственников заявителей к оружию в случае конфликта или угрозы самоубийства.
Также Байден заявил о необходимости запретить продажу штурмового оружия и усилить проверку покупателей.