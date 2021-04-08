Вашингтон, 8 апреля, 2021, 22:32 — ИА Регнум. США захлестнула «эпидемия» вооруженного насилия, заявил 8 апреля президент США Джо Байден.

Александр Горбарук ИА REGNUM Командо. США. Оружие

Заявление об этом Байден сделал на фоне предложения мер по ужесточению контроля над распространением оружия.

«Насилие с применением оружия в этой стране — это эпидемия и позор перед лицом всего мира», — сказал Байден.

«Хватит!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом анонсировал инициативы по контролю за торговлей огнестрельным оружием.

В частности, предлагается усилить контроль за оборотом свободно продающихся наборов для самостоятельной сборки или модификации оружия, не попадающих в базы данных полиции.

Кроме того, рекомендуется принять закон, позволяющий суду ограничивать доступ родственников заявителей к оружию в случае конфликта или угрозы самоубийства.

Также Байден заявил о необходимости запретить продажу штурмового оружия и усилить проверку покупателей.