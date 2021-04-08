Тирана, , 22:40 — REGNUM Вечером 8 апреля, спустя 24 часа после начала забастовки авиадиспетчеров международного аэропорта Ринас в Албании, возобновились полеты, представляющие крайнюю важность — гуманитарные, полеты медицинских самолетов, дипломатические, государственные и военные.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в пятницу, 9 апреля, возобновятся и коммерческие вылеты.

Министр инфраструктуры Албании Белинда Балуку сообщила, что в отношении нескольких авиадиспетчеров возбуждены уголовные дела «за организацию незаконной забастовки».

Из-за пандемии число вылетов в международном аэропорту Ринас сократилось на 57%, что привело к уменьшению доходов авиадиспетчеров.

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