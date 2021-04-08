Тирана, , 22:26 — REGNUM В четверг, 8 апреля, в Албанию прибыли еще 100 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

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Премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что вакцины оказались в стране на день позже из-за забастовки авиадиспетчеров.

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С начала пандемии вакцинацию прошли свыше 200 тысяч граждан Албании, среди них 150 тысяч пожилых людей. Уже несколько недель в стране отмечается постепенное улучшение эпидемиологической ситуации — за это время число госпитализированных сократилось вдвое, однако число зараженных сократилось лишь на 6 тысяч — с 35 тысяч до 29.

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