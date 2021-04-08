Среднеуральск, Свердловская область, , 22:29 — REGNUM Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик стал новым мэром Среднеуральска (Свердловская область). Об этом сообщил журналистам первый заместитель аппарата главы региона Вадим Дубичев.

Нового главу выбирали на заседании городской думы Среднеуральска. За Ковальчика высказались 10 из 11 парламентариев, за второго кандидата Якоба Петрова — лишь один, заявил Дубичев «Федерал пресс».

Инаугурация Ковальчика пройдёт 16 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Среднеуральска прошли обыски.

Читайте ранее в этом сюжете: СК прокомментировал обыски в мэрии уральского города