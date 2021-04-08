Приштина, , 22:18 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 8 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 5052 образцов в крае выявили 871 носителя коронавируса, что стало новым антирекордом для края. Ещё 642 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 96 212 случаев заражения коронавирусом. 80 132 пациента уже здоровы. 1960 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 14 120 человек.

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Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

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