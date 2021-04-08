Челябинск, , 22:11 — REGNUM 16-летняя девушка, которая была задержана накануне, 7 апреля, в 5:20 (время местное) в Челябинске по подозрению в хранении наркотиков, оказалась жительницей Свердловской области, сообщили 8 апреля в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Девушку бойцы Росгвардии заметили на Комсомольском проспекте во время патрулирования. Несовершеннолетняя, которая вела себя подозрительно, заметив патрульную машину, попыталась скрыться.

«Девушка забралась под балкон первого этажа дома, расположенного по улице Ворошилова, — сообщили в ведомстве. — При виде сотрудников, гражданка скинула на землю 15 свертков».

Выяснилось, что девушка проживает в Свердловской области. Её задержали, изъяли свёрстки с белым порошкообразным веществом в присутствии понятых и доставили в полицию. «Позднее экспертиза выяснила, что в них находилось наркотическое вещество мефедрон массой 3,88 г», — добавили в ведомстве.

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